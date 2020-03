Naro, romeno ucciso a colpi di zappa: fissato processo d’Appello

Avrà inizio il prossimo 22 aprile, dinanzi i giudici della prima sezione di Palermo, il processo di Appello che vede alla sbarra Vasile Lupascu, 44 anni, e il figlio Vladut Vasile Lupascu, 19 anni, condannati in primo grado a 30 anni di carcere perchè ritenuti colpevoli dell’omicidio di Pinau Constantin, 37 anni, loro connazionale romeno, massacrato a colpi di zappa e bastone in un agguato nel quale restò ferita pure la moglie di quest’ultimo.

L’accusa rappresentata in aula dal sostituto procuratore Antonella Pandolfi aveva chiesto il carcere a vita per entrambi. La terza imputata, Anisoara Lupascu, 39 anni, moglie e madre degli altri due, ha invece scelto il giudizio ordinario e il processo, in Corte di assise, è in fase avanzata. Il giallo, già dopo poche ore, sembrava risolto con l’arresto dell’intera famiglia romena.

Alla base del delitto (ma questo si capirà meglio con il deposito delle motivazioni) screzi pregressi tra i due nuclei familiari.

I due imputati sono difesi dagli avvocati Giarratana e Pennica.

La famiglia del bracciante assassinato si è costituita parte civile.