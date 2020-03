Servizi funerari. Pasqua (M5S): Ok a regole certe per il settore. Stop a business illeciti sul caro estinto

“Abbiamo finalmente posto fine alla vera e propria deregulation che investiva il settore dei servizi funebri in Sicilia, costringendo gli operatori ad una vera e propria Babele di regole diverse per ogni territorio. Oggi circa un migliaio di operatori potranno lavorare con la certezza di regole chiare e univoche in tutto il territorio regionale”. A dichiararlo è il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars Giorgio Pasqua dopo l’approvazione oggi, della legge in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e attività funeraria. “Con questa norma che arriva dopo il nostro impulso e un lungo periodo di concertazione con gli operatori e gli attori coinvolti, – spiega Giorgio Pasqua – abbiamo peraltro posto fine a quelle sacche di illegalità che orbitano attorno al settore del caro estinto” – conclude Pasqua.

loading..