Racalmuto, taralli, ‘mpignulate’ e stigliole sono De. C.O

Racalmuto ha i suoi primi prodotti a “Denominazione Comunale d’Origine”, un importante risultato che arriva dopo appena un mese dalla richiesta. Le eccellenze alimentari, taralli, “mpignulate” e stigliole sono, da ieri sera, per volontà del voto unanime del Consiglio Comunale di Racalmuto, prodotti De. C.O. Non possiamo che fare un plauso alla sensibilità e alla volontà espresse dall’intera componente amministrativa di Racalmuto, dice Michelangelo Romano, presidente del Consorzio Turistico di Racalmuto, ente promotore dell’iniziativa. Tutti, dal Sindaco al presidente del Consiglio, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali di maggioranza e minoranza, facendo loro la nostra proposta, hanno voluto, con il loro voto, dare un segnale preciso verso la valorizzazione e la tutela dei prodotti agroalimentari di Racalmuto.

Consegnati anche i disciplinari dei tre prodotti, che regoleranno l’assegnazione per l’attribuzione del marchio De.C.O. e già a lavoro allo studio per l’inserimento di altri prodotti di valenza territoriale, che ne raccontano storia e bontà. Il nostro prossimo impegno sarà la presentazione ufficiale della mappa turistica, mappa che avrà anche un prezioso contributo artistico che vi sveleremo prossimamente e contestualmente dell’opuscolo che vedrà ai posti d’onore queste eccellenze alimentari, in attesa di partire con il calendario delle manifestazioni che hanno lo scopo di presentare, ove ve ne fosse ancora la necessità, questi nostri prodotti già molto noti ed apprezzati.

