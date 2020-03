Ravanusa, un evento che ha omaggiato la Donna e le sue radici

Venerdì 28 febbraio a Ravanusa, presso l’AgriPub, è andato in scena un evento culturale dal titolo “Donne di Sicilia – negli anni ’60”, serata organizzata dall’Associazione M.A.P. (Movimento Attività Produttive) di Michele Minacori insieme a Giovanni Di Caro che ha proposto e coordinato questo evento, basatosi principalmente sulla proiezione video di un documentario prodotto da Rai-Storia che ha portato indietro nel tempo il pubblico presente in sala, in una Sicilia a cavallo tra gli anni ’60 e ’70. La protagonista di questo “viaggio” è stata la Donna e la realtà che ha vissuto nella Sicilia di quegli anni. Un documentario articolato in tante interviste di alcune Donne, sia dei capoluoghi di provincia che dei piccoli paesi dell’entroterra siciliana, un percorso visivo fatto di emozioni che ha testimoniato i temi e la condizione sociale femminile. L’incontro culturale si è aperto con alcuni interventi che hanno preceduto la proiezione video: i saluti iniziali di Giovanni Di Caro, che ha spiegato il senso della serata, poi la parola è passata a Michele Minacori che ha fatto gli onori di casa spiegando la nuova missione dell’AgriPub, subito dopo uno stacco musicale con la bellissima voce di Luigi Sortino, un talento Ravanusano che ha fatto ascoltare una sua emozionante canzone “nni sa valigia”, infine c’è stata l’introduzione di Ilaria Sorrentino, una giovane ragazza che scrive per alcuni giornali trattando nei suoi articoli temi sociali ma anche cultura e spettacolo. A lei, con le sue belle parole, è stato dato il compito di condurre e preparare lo spettatore al documentario. Inoltre all’interno del locale è stata allestita una bella mostra di pittura dedicata alla Donna, quadri realizzati dalla giovanissima Artista Ravanusana Dalila Turco. Un omaggio alla donna e alle sue radici, in una bella serata di cultura, molto partecipata e che ha visto soddisfatto il pubblico presente. Un evento che ha voluto dare anche il “battesimo” alla nuova avventura del famoso Bar Moka e AgriPub di Ravanusa, che oggi si trasforma da bar in luogo di aggregazione culturale, memoria storica, arte e tradizioni, offrendo la possibilità di essere punto di riferimento per i cittadini che vogliono aggregarsi e sperimentare eventi, workshop e attività di laboratorio che guardano alla cultura in generale. Un’attività che cambia il suo servizio e la sua prospettiva, aprendo le porte dei suoi locali per favorire la crescita culturale, uno spazio nuovo e utile per costruire un futuro di bellezza produttiva, che vuole partire dall’arte abbracciando i temi sociali e culturali di ogni associazione e agenzia educativa che opera nel nostro territorio. A gestire questo ambizioso progetto ci penserà l’Associazione M.A.P. (Movimento Attività Produttive) affiliato all’ACSI, diretta da Michele Minacori nonché titolare delle precedenti attività, che ha voluto fortemente intraprendere questo nuovo percorso che si proietta verso il futuro con l’obiettivo di poter educare a diverse e valide forme di aggregazione sia per i giovani ma anche per i meno giovani. Una grande sfida che nasce nel 2020 per contrastare i bombardamenti di una società “liquida”, interessata solo a un progresso materiale, dimenticando i rapporti sociali e umani che sono le fondamenta per far crescere e rafforzare in modo sano la comunità.

loading..