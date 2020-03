Scala dei Turchi, Mareamico: “bene che va tutelato”

Dopo il provvedimento di sequestro della Scala dei Turchi da parte della Procura di Agrigento, la Regione siciliana, infatti, e’ stata individuata quale custode del sito.

Per troppo tempo un bene cosi prezioso, candidato a diventare patrimonio dell’Unesco, è stato oggetto di vari atti di vandalismo; divieti e delimitazioni dell’area non sono bastati a fermare i tanti turisti che oltrepassavo le transenne. Chi si è occupato di “vigilare” sulla Scala dei Turchi da più di sette anni, denunciando ogni singola cosa, è stata l’associazione ambientalista Mareamico.

“Adesso si cambia registro, dichiara Claudio Lombardo di Mareamico, adesso si dovrà immediatamente organizzare un efficiente servizio di guardiania durante le ore diurne, per impedire ai numerosi visitatori di penetrare nell’area interessata al provvedimento, nel lato est ma soprattutto nel lato ovest molto più pericoloso (lato lido rossello). La Regione Sicilia, continua Mareamico, si dovrà fare carico delle spese di messa in sicurezza definitiva della collina, con una puntuale azione di disgaggio di tutti i massi ancora in bilico e con il posizionamento di reti parasassi nella zona ovest, come è stato opportunamente fatto nella zona est. A questo punto, reso sicuro il sito, si può valutare la possibilità di renderlo di nuovo fruibile al pubblico.Tutti debbono capire che la Scala dei Turchi è un luogo importante per il turismo, ma nel contempo va ricordato che è anche un luogo molto fragile e quindi va tutelato!

https://youtu.be/b-6FZASrLCc

Intanto, l’assessore regionale all’Ambiente Totò Cordaro ha convocato per lunedi’ mattina, presso il Comune di Realmonte, una riunione operativa relativa alla vicenda.