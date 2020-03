Sciacca, bimbo morto al Carnevale, Procura vaglia accertamenti e dichiarazioni

Sono stati consegnati in Procura, a Sciacca, tutti gli incartamenti degli accertamenti effettuati dal locale Commissariato di Polizia sulla tragedia che ha visto la morte piccolo Salvatore Sclafani, il bimbo di 4 anni morto, a seguito di una caduta da uno dei carri allegorici che stavano sfilando, nel primo giorno di sfilata del Carnevale di Sciacca, poi interrotto e quindi annullato in ogni suo evento. Il bambino è deceduto dopo aver

Il sostituto procuratore di Sciacca, Roberta Griffo, che ha aperto un’inchiesta per il reato di omicidio colposo, ha ora in mano tutte le carte prodotte dalla polizia.

Al vaglio dei magistrati anche alcune dichiarazioni fatte da alcuni presenti alla tragedia. La Procura va avanti, dunque, nel massimo riserbo, per far luce su quanto avvenuto quel giorno.

I genitori del bimbo, Francesco, elettrauto di 43 anni, e la madre Maria, casalinga di 39. hanno affidato agli avvocati Mauro Tirnetta e Aldo Rossi l’assistenza legale.

Secondo le prime ricostruzioni, tutte da verificare, il piccolo Salvatore era giunto nell’area di emergenza dell’ospedale in condizioni disperate. Poco prima, durante una sosta della sfilata, in via Incisa, il padre lo avrebbe fatto salire sul carro “Volere volare” dell’associazione “E ora li femmi tu” per scattargli delle foto ricordo con gli enormi pupi di cartapesta, che raffiguravano una riproduzione allegorica degli stilisti Dolce e Gabbana. Ma forse a causa del movimento del trattore che trainava il carro il piccolo ha perso l’equilibrio, finendo a terra e battendo la testa.