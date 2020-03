Il Comune conferisce l’ incarico di consulente tecnico per procedimento innanzi a Corte di Appello di Palermo. L’incarico al dott. Antonio Pitruzzella “per accertare la tariffa per quantificare l’ammontare del credito nei confronti della società “Catanzaro Costruzioni”, presso la Corte di Appello, per l’ importo 5.075,20 euro.

Giovani Blanda