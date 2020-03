Canicattì, come nella canzone di Bennato ” il parco che non c’è”

Eravamo abituati a parchi abbandonati, fatiscenti, discariche a cielo aperto. Eravamo abituati a parchi pieni di monnezza , siringhe e tanto altro, ma ci mancava il parco fantasma. La storia che stiamo per raccontarvi attraverso il video a corredo di questo articolo è vera.

Un lampione sbilenco e in parte vandalizzato che illumina tristemente quello che sarebbe dovuto essere un parco urbano all’interno di un contesto abitativo…. Invece illumina molto sommessamente erbacce e monnezza.

Non ho creduto ai miei occhi quando dopo il racconto di uno degli abitanti del luogo ci sono tornato all’imbrunire e quel palo stava lì come un marinaio ubriaco con la sua tenue luce rassegnata ad illuminare quello che è il nostro concetto di bello in questo paese… guardate il video e non crederete ai vostri occhi. Ma noi siamo troppo impegnati a pensare ai cimiteri, piuttosto che ai parchi.. chissà che non ci toccherà morire per avere un luogo più adeguato