Cianciana, attiva l’ambulanza medicalizzata del 118

E’ attiva a Cianciana l’ambulanza medicalizzata del 118. I medici a bordo saranno a turno Giacomo Gentile di Cattolica Eraclea, Daniela Criminisi, Marisa Frenda, Beatrice Macaluso. Di “un importante traguardo che ci fa fare passi avanti nella gestione dell’emergenza sanitaria” hanno parlato i sindaci dell’Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo.

L’ambulanza medicalizzata consentirà di offrire un servizio qualità h 24 per garantire più sicurezza nei soccorsi per cittadini di Cianciana, Bivona, Alessandria della Rocca e Santo Stefano di Quisquina. Oggi all’inaugurazione i sindaci dei Monti Sicani e il direttore del Distretto di Bivona Salvatore Sanzeri. L’ambulanza è stata benedetta dall’arciprete don Emanuele Casola. Il 118 dispone di un’organizzazione che opera grazie ad una rete sanitaria capillare, dotata di personale specializzato e autoambulanze allestite di speciali apparecchiature. Questo sistema è in grado di fronteggiare, entro termini di tempo ragionevoli, qualsiasi urgenza ed emergenza sanitaria. Le ambulanze medicalizzate hanno a bordo un medico e un infermiere professionale oltre ad un autista soccorritore