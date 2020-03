Ribera, pronte 17 mila viti da piantare in terreni confiscati alla mafia

Tutto pronto per la piantumazione di 17 mila viti in un terreno, di circa cinque ettari, donato dal comune di Ribera dopo esser stato confiscato alla mafia e, in particolare, al clan di Cattolica Eraclea. Ad occuparsi del tutto l’associazione “Libera Armonia di Poggioreale”.

Tre ettari saranno dedicati al Nero D’Avola mentre due alla varietà di “Grillo”. Si comincerà giovedì con la speranza di superare questo periodo di siccità che ha causato non pochi danni all’agricoltura.