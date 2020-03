Stabilizzazione ex Pip, si attende la Consulta

La stabilizzazione dei lavoratori ex Pip è stata al centro della riunione della commissione Bilancio dell’Ars, presieduta da Riccardo Savona. “Siamo consapevoli della necessità di rendere operativa la norma sulla stabilizzazione degli ex Pip, peraltro già pubblicata in Gazzetta, ma al vaglio della Consulta. Non dimenticando, però, le difficoltà economico-finanziarie della Regione e che l’impegno si dovrà realizzare ad invarianza di costi”, ha spiegato il presidente Savona, dopo avere ascoltato in commissione i rappresentanti sindacali dei 2.700 lavoratori del bacino “Emergenza Palermo”, che chiedono di rendere attuativa la norma della legge di stabilità che prevede la stabilizzazione e il passaggio degli ex Pip nella partecipata Resais.

Norma impugnata dal Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale, di cui si aspetta il pronunciamento. Alla riunione erano presenti l’assessore regionale al lavoro, Antonio Scavone e la dirigente generale del dipartimento Lavoro, Francesca Garoffolo.