Castrofilippo, divampa incendio in appartamento: indagini in corso

Incendio in una casa di via Bixio, a Castrofilippo, nell’agrigentino. Sono stati i residenti della zona a lanciare l’allarme nella serata di ieri. Pare che le fiamme siano divampate da un divano. Proprio partendo da questa circostanza i militari dell’Arma dei carabinieri hanno avviato le indagini per accertare le cause – se dolose o meno – del rogo. Sul posto i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Agrigento.

