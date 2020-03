Coronavirus, scuole chiuse in tutta Italia fino al 15 marzo

Il governo ha deciso di “disporre in via prudenziale la chiusura delle scuole”. “Torneremo ad aggiornarvi presto, stiamo lavorando alacremente sul dpcm, abbiamo gia’ la bozza pronta”. Cosi’ il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a palazzo Chigi.

“E’ una decisione di impatto, spero che gli alunni tornino al piu’ presto a scuola”. Cosi’ la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, parlando in sala stampa a Palazzo Chigi, sulla chiusura delle scuole a partire da domani e fino al 15 marzo, a seguito dell’emergenza Coronavirus, assicurando “l’impegno” perche’ questo “servizio pubblico essenziale continui anche fornito a distanza”.

Intanto una riunione operativa del Coordinamento della presidenza della Regione Siciliana per le attivita’ necessarie al contenimento della diffusione del Covid-19. Il vertice e’ stato presieduto dall’assessore alla Salute Ruggero Razza che, insieme con il capo della Protezione civile regionale, Calogero Foti, “ha dettato le linee guida fondamentali – spiega una nota – con le quali affrontare il fenomeno Coronavirus”. Al vertice hanno partecipato i rappresentanti delle prefetture delle nove province siciliane, il presidente dell’Anci Sicilia, Leoluca Orlando, il direttore dell’Ufficio di sanita’ marittima, aerea e di frontiera, il responsabile dell’Ufficio scolastico regionale e i dirigenti generali dei dipartimenti della Regione.