Esportazione eccellenze siciliane all’estero, pubblicato avviso su sito Dipartimento Agricoltura

Al fine di programmare le esportazioni per la prossima campagna commerciale 2020-2021 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento

regionale dell’Agricoltura l’avviso per le aziende siciliane interessate all’ esportazione di agrumi in Brasile e nella repubblica popolare Cinese e di uva da tavola in Canada e Uruguay.

Le aziende esportatrici interessate, dovranno aderire al programma messo a punto dal Servizio Fitosanitario regionale entro la data del 31 marzo 2020, attraverso la modulistica scaricabile sul sito web dello stesso Servizio, alla voce “Certificazione Import/Export”.

Ciò al fine di avviare i necessari controlli e/o trattamenti fitosanitari sui prodotti destinati all’esportazione, atti a verificare l’eventuale presenza di parassiti da quarantena, come previsto dalla normativa fitosanitaria dei Paesi extra UE.

“La valorizzazione dei prodotti e la promozione della nostra economia, passano anche attraverso la ricerca e la penetrazione nei nuovi Mercati che garantiscano l’intercettazione di larghe fasce di consumatori – afferma l’Assessore per l’Agricoltura Edy Bandiera – Siamo già a lavoro per trovare una soluzione, che soddisfi le autorità canadesi, circa la possibilità di un’intesa commerciale per altre eccellenze del territorio, pomodoro e pomodorino. La problematica riguarda le misure di sicurezza in ordine al rischio Fitosanitario “tuta absoluta”, patogeno che riguarda soprattutto il prodotto commercializzato con le parti verdi, per il quale gli uffici hanno già proposto un metodo di disinfestazione del carico che ne garantisca la sicurezza, in alternativa all’uso di bromuro di mettile vietato per legge”.