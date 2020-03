Ri-costituzione Aido Favara

Voglio essere il primo a complimentarmi con il nuovo gruppo comunale aido. Queste le parole di Vincenzo Vella già Presidente Aido Favara, come aveva già invitato giorni fa con un video messaggio sui social i soci della città, a partecipare in massa alla ri-costituzione del gruppo, così è stato. “Abbiamo lavorato bene in questi anni, Favara oggi è matura per avere un gruppo solido e partecipato” queste le parole di Vella.

Così, come da programma ieri è stato ri-costituito il nuovo gruppo comunale aido favarese. Ad essere premiato il lavoro svolto in questi anni ove ha fatto sì, che nuovi soci si siano aggregati alla formazione di un ampio consiglio, garantendo la crescita e il proseguo della cultura della donazione degli organi post-mortum. Vanno gli auguri con l’auspicio di una profusa informazione all’intero gruppo, ma soprattutto ai nuovi consigliere.

Va ricordato continua Vella, che sottoscrivere la propria volontà quando si è in vita, è garanzia che sarà rispettata la nostra di volontà, ma soprattutto che la scelta non sarà lasciata ai nostri famigliari, in quei momenti già sconvolti dalla sofferenza della perdita. Non dimentichiamo che ognuno di noi o un nostro caro potrebbe avere bisogno un giorno del trapianto. L’essere favorevoli alla donazione permette di aumentare gli organi disponibili e garantire in futuro, a chiunque ne avesse bisogno, la possibilità di ricevere un dono prezioso. AUGURI.

Vincenzo Vella (già presidente Aido)

