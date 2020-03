San Biagio Platani, il via ai lavori per la realizzazione degli Archi di Pasqua

Anche quest’anno, l’associazione A.P.S. “Creatività di un Popolo” rimette in moto il meccanismo di coinvolgimento dell’intera comunità per dare nuova vita a una rinomata tradizione plurisecolare che si tramanda di generazione in generazione: gli Archi di Pasqua.

Partono i lavori, si aprono i laboratori, si rimette in moto la creatività popolare all’insegna del riscatto civile e sociale di una comunità.

Dal 12 Aprile al 17 Maggio 2020, il corso principale e le abitazioni prospicienti saranno adornate con artistiche strutture in ferro rivestite di canne, decorate con grandi quantità di prodotti vegetali, quadri realizzati con mosaici di legumi e artistiche formelle di pane, lavorate per rappresentare diverse raffigurazioni a carattere religioso.

Grazie al coinvolgimento di artisti, architetti, artigiani e giovani volontari e con il supporto di donazioni, contributi e sponsor si sono realizzate opere effimere di una straordinaria bellezza.

La dignità di un Popolo si esprime con lo sforzo di puntare alla semplicità originaria della tradizione che connota questa comunità unica per creatività, passione, ospitalità.

Questa nuova edizione sarà un grande laboratorio sperimentale, fruibile dai visitatori, anche durante i preparativi.

Per info e visite guidate laboratori: 3294427745 – 3356515160