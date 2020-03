Tennis, la giovanissima Francesca Alaimo trionfa al città dei templi

Francesca Alaimo (4.3) si aggiudica il torneo agrigentino battendo in due combattutissimi set 6/3 6/3 la favorita chiara giànRizzo(4.1) .Una vittoria di prestigio per la quindicenne talentuosa tennista campobellese che veste i colori del Planet tennis di Canicattì allenata dal maestro Francesco Pedani vero talent scout siciliano per quanto riguarda il tennis giovanile. La giovane tennista dice : Finalmente raccolgo i primi frutti del duro lavoro di questi ultimi anni ,ringrazio i miei genitori che mi hanno sempre sostenuto e il mio maestro che mi ha permesso di raggiungere questo livello ,il Planet tennis per il supporto tecnico logistico e tutte le persone che mi sono state vicine. Spero in futuro di regalare altre giornate come questa a tutti coloro che seguono il mio percorso di crescita umana e sportiva.

