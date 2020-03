Campobello di Licata, sospensione energia elettrica in varie zone

Per lavori sugli impianti, l’Enel sospenderà la distribuzione dell’energie elettrica, dalle ore 9 alle ore alle ore 16,50, giovedì 5 marzo, a Campobello di Licata, in varie zone della cittadina, tra cui: vie Garibaldi, Dalmazia, Meli, Coniugi Curiè. Monfalcone, Lauricella, Diaz, Vittorini. Ancora: vie Allende, Neruda, Pasteur. Umberto, Piazza della Vittoria, Manin. Fleming, Siracusa, Cadorna, Cani, Gallo, Milici contada e Gessi contrada. La società Enel invita i cittadini interessati ad usare prudenza e a non usare gli ascensori nella indicata fascia oraria.

Giovani Blanda