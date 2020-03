Canicattì: altissima l’attenzione degli organi inquirenti sulla città… dopo il fascicolo aperto dalla Procura sugli ingombranti, posto sotto sequestro una parte del Foro Boario

Dopo il fascicolo aperto dalla Procura sugli ingombranti, continua l’azione di investigativa che vede protagonista Canicattì. La Polizia di Stato con la collaborazione della Direzione generale dell’ARPA di Palermo e ARPA territoriale di Agrigento ha posto sotto sequestro una porzione del deposito di rifiuti comunali, sito nell’are a” ex Foro Boario” in contrada Bonavia, al momento utilizzata dal gestore del servizio di raccolta “ rifiuti urbani” come deposito temporaneo per la frazione del “ secco”.

L’azione portata avanti dalle forze dell’ordine ha rilevato la presenza sul luogo di rifiuti urbani e rifiuti speciali , anche di natura pericolosa, tra cui materiali inerti di costruzione con presenza di amianto.

Al termine della dettagliata operazione una vasta porzione del sito veniva posta sotto sequestro preventivo. Conseguentemente veniva inoltrata relativa informativa inerente il reato di attività di “ gestione rifiuti non autorizzata e getto pericoloso di oggetti” al momento a carico di ignoti.