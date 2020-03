Cosa vedere alle Isole Canarie. Pensiamo alla vacanza della prossima estate

Sappiamo bene che in questo momento pensare a viaggiare non è così semplice. Forse, però, proprio perché il clima è di grande premura nei confronti di ciò che sta accadendo in Italia ( per via del Covid 19) sarebbe bene pensare al futuro prossimo e guardare a ciò che faremo la prossima estate. Esorcizzare le nostre paure prenotando un viaggio per la prossima bella stagione potrebbe essere un pensiero positivo e necessario affinché si possa avere un obiettivo confortante e invitante. Non è facile pensare a ciò che sta accadendo e accadrà in Italia ma bisogna sempre ricordare che quando si tocca il fondo si può solo risalire.

Ho cercato per voi ad un viaggio nelle Isole Canarie con Expedia . Conoscete le Canarie? Certo che si. Sono un arcipelago composto da 7 isole grandi e diverse piccole isolette. Sono di origine vulcanica e si riconoscono dalla sabbia bianca e nera.

Le isole più conosciute sono Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria. Vi invito, però, a studiare anche le altre per avere una visione completa del famoso arcipelago ( ma, in fondo, perché non visitarle tutte?). Io, ad esempio, sono affascinata dall’isola di Lanzarote sarà perché c’è il porto del Carmen o perché è stata nominata dall’Unesco “Riserva della biosfera“. Ma in realtà mi ha convinto a scegliere questa particolare isola perché è qui che il famoso scrittore José Saramago ha deciso di andare in una sorta di auto-esilio

lasciando il Portogallo. In quest’isola dalla natura incontaminata e meravigliosa, Saramago ha scritto il suo famoso libro “ Quaderni di Lanzarote ”. Lettere che lo scrittore ha scritto alla moglie, agli amici e ad altri scrittori che ha incontrato nella sua vita. Sette anni di scritti che lui ha dedicato-nel titolo- proprio all’isola di Lanzarote.

Se Saramago ha scelto Lanzarote allora vale la pena di vedere quanto sia preziosa quest’isola immersa nell’Oceano Atlantico famosa per la sua popolazione ospitale e le sue spiagge incontaminate. Alcune sono dei veri e propri gioielli da scoprire. Nascoste, magari, in piccole insenature.