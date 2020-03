Forzò posto di blocco dandosi alla fuga: assolto per tenuità del fatto

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Andrea Terranova ha assolto – per tenuità del fatto – il trentaduenne agrigentino dall’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda risale al marzo 2017 quando, secondo l’impianto accusatorio, Volpe avrebbe forzato un posto di blocco della Polizia di Stato che gli aveva intimato di fermarsi per un controllo dandosi poi alla fuga. Volpe, assolto in questa vicenda, fu condannato nel dicembre scorso a tre anni e otto mesi per il reato di estorsione con il rito abbreviato. L’imputato è difeso dagli avvocati Daniele Re e Agnesa Neculai.

