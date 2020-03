Porto Empedocle, furgone travolge pedoni: due feriti

Brutto incidente a Porto Empedocle dove un furgone guidato da un cinquantenne empedoclino ha letteralmente travolto due giovani – 20 e 17 anni – che stavano attraversando la strada nella zona dei semafori. L’automobilista non ha fatto in tempo a frenare finendo col colpire i due ragazzi. Questi ultimi sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Agrigento dove sono stati riscontrati ad entrambi prognosi per venti giorni. Il più grave di loro, non in pericolo di vita, ha riportato traumi sparsi e anche fratture.

