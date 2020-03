Sfrutta un ponteggio per rubare in una casa, ladro arrestato dalla polizia

L’aveva studiato bene il suo piano per intrufolarsi nella casa di una anziana che vive a Siracusa.

Approfittando dei ponteggi allestiti da una impresa edile incaricata di provvedere alla ristrutturazione di una palazzina un uomo di 45 anni, siracusano, disoccupato, arrestato per furto, avrebbe avuto vita facile per entrare in quell’appartamento. La pensionata era uscita per andare a fare compere ma gli agenti di polizia non escludono che il ladro fosse a conoscenza dei movimenti della proprietaria.

In pochi minuti, avrebbe razziato l’abitazione, rubando oggetti in oro ed altri preziosi per un valore commerciale cospicuo, solo che durante la sua fuga sarebbe stato notato da un testimone.

Quest’ultimo, senza perdere dell’altro tempo, ha chiesto l’intervento degli agenti di polizia, che, poco dopo, hanno intercettato il disoccupato, bloccato con la refurtiva in mano. La merce è stata trasferita al palazzo della Questura di Siracusa dove si è poi recata la proprietaria a cui è stata riconsegnata.

L’uomo, con precendenti penali, è stato dichiarato in stato di arresto e tra poche ore si presenterà davanti al gip del tribunale di Siracusa nell’udienza di convalida del provvedimento cautelare.