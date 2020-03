Tempio di Zeus e Santuario Rupestre, aggiudicati i lavori di restauro

L’Ente Parco della Valle dei Templi di Agrigento ha aggiudicato i lavori di musealizzazione e restauro archeologico del tempio di Zeus Olimpio, per 524.644 euro, all’impresa “Cilia Salvatrice Tiziana” di Vittoria, in provincia di Ragusa, che ha offerto un ribasso del 22,73 per cento.

I lavori di ricollocazione dei blocchi del Santuario Rupestre sono stati invece affidati, per 375.623 euro, all’impresa “Mirabelli Mariano” di Castiglione Cosentino, che ha offerto un ribasso del 33,33 per cento.

La musealizzazione del tempio di Zeus persegue il fine di sviluppare un nuovo percorso di visita che interessi, nel complesso, l’intera area del monumento e che miri alla comprensione delle strutture del tempio, in particolare la relazione visiva tra il tempio e il suo altare.