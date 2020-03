Acqua, parametri non conformi: sospensione fornitura a San Leone

La Gestione Commissariale del S.S.I. ATI AG9, informa che è stata riscontrata una non conformità al D.Lgs.31/0, per la presenza di Escherichia coli, anche nei punti rete:

· Lungomare Falcone Borsellino n. 55;

· Lungomare Falcone Borsellino n. 12;

· Lungomare Falcone Borsellino n. 54;

· Lungomare Falcone Borsellino n. 52;

· Via Amalfi n. 29;

· Via Amalfi n. 16;

· Via Amalfi n. 2;

Pertanto, in via cautelativa, si è già disposta la chiusura della fornitura idrica nei punti rete interessati dalla non conformità.

Sarà cura del Gestore procedere alla pulizia delle riserve idriche a servizio degli immobili in oggetto.

Si assicura, altresì, che gli operatori e i tecnici della Società stanno ponendo in essere quanto necessario per individuare le cause della non conformità riscontrata e per pervenire ad una rapida risoluzione della problematica in oggetto.

