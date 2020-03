Caditoia costruita male, Mareamico: “opera di ingegneria moderna”

L’associazione ambientalista MareAmico, coordinata da Claudio Lombardo, segnala che al Villaggio Mosè in via Toscana il Comune di Agrigento ha costruito una caditoia soprelevata, probabilmente per attenuare il fenomeno degli allagamenti in zona.

”Purtroppo – dichiara Lombardo – nella condotta sottostante esiste da anni una commistione tra acque bianche e fogne (documentata dallo stesso comune, dall’ASP e dall’ARPA) che causa cattivi odori e problemi sanitari per la presenza di topi e scarafaggi. Oggi questa geniale caditoia permetterà il passaggio più comodo dei roditori in strada”.