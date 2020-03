Canicattì, 10 buone pratiche per il risparmio energetico suggerite dal Leo club

Oggi 6 marzo, in occasione di “M’illumino di meno”, giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata a livello nazionale dai microfoni di Rai Radio 2, il Leo Club Canicattì “Luigi Li Calzi”, guidato dal presidente Filippo Granata, ha realizzato un opuscolo con 10 buone pratiche per il risparmio energetico. Ecco i consigli forniti dal club:

1 Ricorda di spegnere la luce nelle stanze non occupate e di spegnere gli apparecchi non in uso.

2 Sfrutta al meglio la luce naturale.

3 Sostituisci le lampadine alogene, ormai bandite per alto consumo, con lampadine eco-friendly. Utilizza lampadine a risparmio energetico o a LED – le ultime assicurano un risparmio energetico del 90 % con una durata garantita di 50.000 ore.

4 Distingui tra “spegnere” e “lasciare in stand-by”. L’opzione “risparmio energia” può essere utile.

5 Ricorda di staccare i caricabatterie, se attaccati alla presa di corrente consumano.

6 Apri il frigorifero per breve tempo e verifica che sia chiuso correttamente. La temperatura ideale è di 6°C.

7 Usa l’aspirapolvere in maniera intelligente spegnendolo durante i momenti delle pulizie che non richiedono aspirazione.

8 Metti in funzione la lavatrice e la lavastoviglie a pieno carico.

9 Compra elettrodomestici di basso consumo energetico (modelli di classe A).

10 Leggi la bolletta e sii consapevole dei tuoi consumi.