Coronavirus, primo contagio in provincia di Agrigento.

Questa è una di quelle notizie che avremmo preferito non dare. le analisi non lasciano dubbi e confermano il primo caso di coronavirus in provincia, precisamente a Sciacca presso l’ospedale Giovanni Paolo II. La paziente sembra essere stata nelle zone del bergamasco. Si è già disposto il trasferimento a Palermo mentre sono in corso altri tamponi a scopo precauzionale. nel frattempo si è predisposto la disinfestazione di alcuni reparti dell’ospedale .

