Detenuto in permesso premio compie rapina e ferisce tre agenti, arrestato

In permesso premio dal carcere di Favignana, dove stava scontando una pena detentiva con scadenza 2023, mette a segno una rapina in una farmacia di Catania, riesce a darsi alla fuga ma viene arrestato dopo un folle inseguimento tra le trafficate strade della città etnea.

L’uomo, dopo avere messo a segno un colpo in una farmacia in via Galermo e minacciato con un taglierino il dipendente da cui si è fatto consegnare 255 euro, è fuggito a bordo di un’auto. Scattato l’allarme, il pregiudicato è stato intercettato dagli agenti della Polizia di Stato in via Arezzo ma non si è fermato all’alt. Ne è nato un inseguimento, durante il quale, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, il 34enne ha speronato per ben due volte le pattuglie ma, al terzo tentativo, all’altezza delle piscine comunali di Nesima, è andato in testacoda ed è stato costretto ad arrestare la marcia. Uscito dalla vettura, ha tentato di fuggire a piedi ma è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti, che ha aggredito prendendoli a calci e pugni.

Tre agenti hanno riportato lesioni, ad ognuno di loro sono stati diagnosticati 7 giorni di prognosi.

L’arrestato è stato accompagnato nel carcere di piazza Lanza, a Catania.