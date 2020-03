Ravanusa, accusato di stalking può tornare in paese a lavorare

Era stato citato direttamente a giudizio negli scorsi giorni per l’ipotesi di reato di stalking ai danni dell’ex compagna con il divieto di frequentare gli stessi luoghi e con il divieto di dimora a Ravanusa, paese in cui risiede. Adesso il giudice, accogliendo l’istanza dell’avvocato Calogero Lo Giudice, ha disposto una misura meno afflittiva concedendo all’uomo di 34 anni – di poter recarsi in paese per lavorare gestendo di fatto il negozio di sua proprietà per poter continuare a manette famiglia e figlie. Ciononostante rimane in “piedi” il divieto di avvicinamento alla persona offesa nonché il rispetto di alcuni orari entro cui non può mettere piede nel paese agrigentino.

