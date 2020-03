Agrigento, incendio in deposito auto dismesse: a fuoco 15 veicoli

Una notte di fuoco tra Agrigento e Favara – in contrada Mosella – dove per cause ancora in corso di accertamento un vasto incendio è divampato all’interno di un deposito per auto dismesse: a fuoco almeno quindici autovetture, tutte probabilmente non marcianti. Sul posto hanno dovuto faticare non poco due squadre di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento. Dopo alcune ore l’incendio è stato domato e l’area recintata totalmente. Informata la Procura di Agrigento al via le indagini da parte dei carabinieri agrigentini. Non si esclude al momento alcuna pista compresa quella di natura dolosa.

