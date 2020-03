Campobello di Licata, Comune: Contributo “Agenzia Propiter”

Il Comune ha impegnato, nei confronti dell’agenzia “Propiter “, la somma di 5 mila euro, imputandola al capitolo “Contributi per la partecipazione e per il funzionamento del Patto territoriale <<Smc Propiter>>”, del bilancio di previsione 2019-2021, approvato con delibera del consiglio comunale del 2 agosto del 1019. Il Comune è difatti socio della “Propiter” in liquidazione. Il documento è trasmesso, fra gli altri, al sindaco e segretario generale.

Giovanni Blanda