Canicattì, donna colpita da meningite batterica trasferita a Palermo

Un donna di 64 anni, di Canicattì, è risultata positiva al test sulla meningite batterica. Quest’ultima si è presentata al Barone Lombardo giovedì sera e dopo la diagnosi e le prime cure è stata trasferita all’ospedale Policlinico di Palermo.

La notizia ha subito fatto il giro della città ed è stata confermata dal direttore sanitario dell’ospedale canicattinese, Giuseppe Augello che ha comunque rassicurato tutti: “Abbiamo avuto un caso di meningite ma non si tratta di meningite meningococcicca. Non è assolutamente pericolosa in quanto derivata da altro agente eziologico che non si contagia”.

Il direttore sanitario del Barone Lombardo ha anche dichiarato che per tale motivo ” non è stato necessario nemmeno attivare le procedure di profilassi”.

Circa l’emergenza coronavirus Augello ha rassicurato i canicattinesi sul fatto che “Non ci sono fino ad oggi casi, nonostante i tamponi che abbiamo fatto nel nostro presidio”.