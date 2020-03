Coronavirus: le ordinanze e le raccomandazioni del sindaco Bancheri a Delia

si è svolta una riunione del Centro Operativo Comunale (COC), di cui fanno parte i dirigenti del Comune, presieduta dal Sindaco Gianfilippo Bancheri, per discutere le misure precauzionali da prendere emerse ieri in Prefettura nel corso di una riunione dove hanno partecipato i sindaci della provincia.

Dopo la riunione operativa di coordinamento il sindaco Bancheri ha firmato un’ordinanza che prevede, lunedì 9 marzo, la sanificazione del municipio in via Cap. Lo Porto, dei locali della Polizia municipale in Largo Canale, della Scuola Elementare “Giovanni XXIII” nel viale Europa e dellaScuola Media “L. Russo” in via G. Dolce.

I locali riapriranno al pubblico martedì 10 marzo 2020. L’ordinanza di oggi fa seguito a due ordinanze di ieri che prevedono la sospensione del mercatino settimanale di piazza Toronto fino a nuova disposizione, e l’utilizzo a porte chiuse, senza la presenza all’interno di pubblico, del campo sportivo e calcetto “Michele Dario Carvello”, anche questa fino a nuova disposizione.

Inoltre è stata inviata una lettera informativa a tutti gli esercizi commerciali e pubblici, case di riposo per anziani, pub, ristoranti, pizzerie, patronati, associazioni, medici e laboratori.

Si tratta di indicazioni impartite sotto forma di raccomandazioni che riguardano alcune misure di prevenzione per il contenimento del contagio come la sospensione di tutte la manifestazioni di carattere non ordinario, nonchè gli eventi che si svolgano in luoghi pubblici o privati, anche se chiusi, ma aperti al pubblico.

Per quanto riguarda le attività di ristorazione, bar e pub il servizio, la precauzione è quella di svolgere il servizio per i soli posti a sedere, con esclusione quindi del servizio al banco. Anche tra i tavoli, come in altre situazioni in cui le persone tenderebbero spontaneamente ad avvicinarsi, dovrà essere assicurata una distanza tra gli avventori di almeno un metro.

Nei locali commerciali dovranno essere evitati assembramenti. L’accesso in questi luoghi dovrà pertanto essere organizzato, se necessario, con modalità contingentate, in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dei locali aperti al pubblico martedì 10 marzo 2020.

Deve essere inoltre rispettata, anche nelle eventuali file alle casse, la distanza di almeno un metro tra i clienti.

Il sindaco ha poi invitato a mettere ben visibili , in modo leggibile ai visitatori, cartelli informativi che chiariscano gli adempimenti ed incoraggino l’applicazione di tali misure.

Infine nelle case di riposo, comunità alloggio, residenze per anziani e simili devono essere evitate situazioni di affollamento legate ad una indistinta presenza di persone.

Altre indicazioni fanno riferimento ad una adeguata e regolare areazione e pulizia degli ambienti e delle superfici soggette a frequenti contatti (es. maniglie, interruttori).

<<Stiamo attraversando un momento difficile dal punto di vista sanitario, sociale ed economico a causa della diffusione del Covid 19 coronavirus , mi riferisco in particolare alle regioni del Nord per le quali esprimiamo la nostra più grande solidarietà – ha detto Bancheri – che aggiunge: comprendo il forte disagio e le difficolta dei cittadini. Da parte nostra ci stiamo adoperando con il massimo impegno per cercare di prevenire e rallentare il più possibile la diffusione del virus. Perché ciò possa avvenire è necessario però che ognuno faccia la sua parte. Ai cittadini chiedo di esprimere al meglio, come hanno saputo fare in altre occasioni, la loro grande sensibilità civica, e la loro responsabilità, mantenendo la calma, e affidandosi alle comunicazioni che giungeranno dalle Autorità competenti. Collaboriamo uniti, come sempre, e supereremo anche questo momento>>.