Inchiesta “Nebrodi”: scarcerato nuovamente notaio di Canicattì

Di nuovo libero il notaio messo agli arresti domiciliari il 15 gennaio nell’operazione antimafia “Nebrodi” della Dda di Messina, gia’ uscito grazie a una prima ordinanza del tribunale del riesame della citta’ dello Stretto e poi riarrestato. Adesso ancora il riesame ha revocato, per la seconda volta, la misura cautelare nei suoi confronti, in accoglimento del ricorso degli avvocati Sergio Monaco e Alberto Gulino. l primo annullamento era legato alla mancata motivazione delle esigenze cautelari, cioe’ la spiegazione delle ragioni per cui era indispensabile privare della liberta’ il notaio. La procura aveva reiterato la richiesta, stavolta indicando specificamente i motivi, e il Gip aveva emesso una seconda misura cautelare, adesso di nuovo annullata, sempre dal collegio presieduto da Massimiliano Micali.

