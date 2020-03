“La carica delle 104”, ispettore in aula racconta i passaggi dell’indagine

Nuova udienza del maxi processo rinominato “La Carica delle 104” attualmente in corso davanti i giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento presieduta da Wilma Angela Mazzara. Sul banco degli imputati siedono ben 48 imputati tra medici, faccendieri, falsi invalidi. L’inchiesta – che si è allargata nel corso del tempo a macchia d’olio – ipotizza una vera e propria associazione a delinquere finalizzata alla truffa mediante il meccanismo e dei privilegi concessi grazie alla “legge 104”. Ieri mattina è comparso in aula, come teste dell’accusa, l’ispettore della Digos Lanfranco Lantieri che, rispondendo alle domande del pm Paola Vetro, ha ripercorso tutte le fasi d’indagine a partire dalla sua origine: da uno scambio di denaro registrato nel reparto di radiologia del poliambulatorio di Agrigento alle “finte” visite mediche passando anche per l’ormai famoso episodio della dottoressa che effettua l’esame di pneumologia al posto del paziente.

loading..