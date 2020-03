La cocaina nascosta nel muro di casa, scatta l’arresto per un 32enne

La Polizia di Messina Nord ha arrestato un giovane di 32 anni in seguito a un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Messina. L’uomo è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanza stupefacente.

Le indagini – eseguite dal Commissariato di Messina Nord – hanno permesso di ricostruire una serie di episodi di spaccio. Nel corso dei controlli all’uomo sono state trovate 34 dosi nascoste in un anfratto di un muro della casa del 32enne. Trovati e sequestrati anche due bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento delle singole dosi.

La casa dell’uomo era protetta da un impianto di videosorveglianza che il trentaduenne aveva installato lungo il perimetro dell’abitazione. L’uomo è stato portato in carcere.