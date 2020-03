Occuparono abusivamente casa a Camastra: assolti due coniugi

Hanno occupato abusivamente un appartamento popolare di Camastra forzando la porta per dare un tetto ai tre bambini piccoli della famiglia. Per questo motivo una coppia del piccolo paese agrigentino era finita a processo davanti il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Alfonso Malato che ha ritenuto di assolverli in quanto la condizione di emergenza e necessità era concreta.

La vicenda risale al 2016 quando i due coniugi, disperati e non avendo un tetto sotto cui ripararsi con al seguito tre bambini, decisero di forzare la porta di un alloggio popolare e occuparlo.

Una sentenza in certi casi che fa giurisprudenza considerando che – solitamente – la condanna per questi reati è quasi scontata.Un chiaro esempio di come – certe volte – la giustizia mostri il suo lato “umano”. La coppia è difesa dall’avvocato Silvana Calà.