Agrigento, appaltati lavori riqualificazione fontana di Bonamorone

Pronto a risorgere uno dei simboli identitari della città di Agrigento in occasione dei 2600 anni dalla Fondazione. Sono stati appaltati i lavori di riqualificazione della fontana di Bonamorone, un progetto voluto dal Comune di Agrigento, in quella logica fortemente sostenuta dal Sindaco Lillo Firetto di congiunzione tra la Valle dei Templi e la città, poi condivisa dal Parco Archeologico.

I lavori, finanziati dal Parco per un importo di 286.360,63 euro, sono stati aggiudicati all’impresa Burgio di Canicattì e dal mese prossimo vedremo il cantiere all’opera.

“Sarà riqualificata la fontana Bonamorone così come il tratto di panoramica dei Templi che arriva fino alla curva e immette sulla strada che scende all’ingresso del Tempio di Giunone: un tratto comunale per il quale è prevista la messa in sicurezza del traffico pedonale, oltre al recupero dell’intera area attorno alla fontana“, dichiara il Sindaco Firetto. “Nell’antica città di Akragas la Fontana di Bonamorone era la principale fonte di approvvigionamento per gli abitanti. Nel dopoguerra assunse l’odierno aspetto su progetto del maestro Diana”.