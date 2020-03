E’ stato rubato 38 anni fa, i Carabinieri ritrovano la “Visitazione della Madonna” di Castelvetrano

Il quadro della “Visitazione della Madonna” torna dopo 38 anni all’interno della chiesa di “San Domenico” di Castelvetrano (TP). L’opera, un dipinto, olio su tela, risalente al XIX secolo, è stata ritrovata dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo e di Castelvetrano al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo.

Don Giuseppe Undari, parroco della chiesa di San Domenico, ha così ricevuto l’inaspettata sorpresa dopo tanti anni in cui del quadro si erano perse le tracce. Dal 1982 nessuno sapeva che fine avesse fatto il quadro che stava per essere messo in vendita da una casa d’aste.

I Carabinieri hanno passato al setaccio i mercati dell’antiquariato e hanno scoperto che una casa d’aste di Palermo stava per mettere in vendita l’opera. Successivi accertamenti hanno permesso di confermare che si trattava proprio del quadro rubato. Non sono emerse responsabilità da parte dei titolari dell’azienda. La denuncia è scattata per l’uomo che aveva posto in vendita l’oggetto. Il quadro è stato restituito alla chiesa di Castelvetrano.