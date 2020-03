Il primo libro di Giuseppina Amato: “Ricordi felici e altri racconti”

La canicattinese Giuseppina Amato ha recentemente pubblicato il suo primo libro dal titolo “Ricordi felici e altri racconti” edito dalla Chemcapt Autori.

Sono 3 racconti molto diversi tra loro, dove troviamo un messaggio significativo che Giuseppina vuole dare al lettore.

Il primo racconto è ambientato in Giappone, terra molto amata da Giuseppina, mentre gli altri due sono ambientati in Sicilia. Precisamente a Palermo e a Canicattì.

Ebbene si, la nostra città viene citata nell’ultimo racconto perché è una storia autobiografica dove potrete conoscerla meglio. Quest’ultimo è stato scritto soprattutto per mettere in evidenza la differenza generazionale tra i bambini nati tra gli anni ’80 e ’90 e quelli nati dal 2000 in poi.

In generale sono racconti con un perché e nulla è lasciato al caso. L’amore per la musica, la forza di andare avanti nonostante tutto, modi di pensare sbagliati … e per finire la “scomparsa” della vera infanzia. Infatti il titolo dell’ultimo racconto è “C’erano una volta … i bambini” e la dice lunga.

Essendo dei racconti brevi non sono impegnativi. Sono piuttosto scorrevoli e la lettura non risulta pesante.

Di solito si dice di non giudicare mai il libro dalla copertina, anche se ognuna ha sempre il suo perché. La sua parla da sola: il cuore della cover chiaramente rappresenta l’amore, sentimento che non manca nei primi due racconti. All’interno del cuore ci sono dei fiori di ciliegio, che sono i fiori tipici giapponesi. Quindi sta a voi: avete voglia di leggere tre brevi racconti della nostra compaesana Giuseppina?

Se siete interessati a leggerli, potrete trovare il suo libro su Amazon, basta cercarlo con il suo titolo.