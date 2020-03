– “Finalmente poniamo il parlamento nazionale davanti ad una volontà precisa dell’Assemblea regionale siciliana affinché con una legge di rango costituzionale possano essere riconosciuti alla Sicilia gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità. La legge voto, approvata stasera dall’Assemblea regionale siciliana, consente di porre fine ad una serie di iniquità che hanno impedito lo sviluppo economico della Sicilia proprio per la mancanza di compensazioni da parte dello Stato, nonostante le previsioni degli articoli 36, 37 e 38 dello Statuto autonomistico. Confidiamo che la legge voto possa essere esaminata al più presto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, con le procedure previste per le leggi costituzionali, per riconoscere ai cittadini siciliani gli stessi diritti e prerogative dei connazionali abitanti nelle altre regioni. La Sicilia non può più stare ai margini del processo di crescita di tutte le altre regioni europee. Il tema del superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità avrà molteplici ripercussioni sociali ed economiche. I benefici di una questa legge avranno effetto diretto su settori come la salute, l’istruzione, la formazione, la mobilità delle persone e delle merci. Sarà importante per le imprese e per chi vuole fare impresa in Sicilia non pagare più un sovrapprezzo legato ai costi da sostenere per la continuità territoriale. Il voto del parlamento siciliano è già una buona premessa per coinvolgere tutte le forze politiche nazionali affinché sui diritti sanciti nello Statuto, rafforzati dalla prevista introduzione dell’articolo 38bis, ci sia piena condivisione. Appare incomprensibile il mancato voto dei deputati Cinquestelle nonostante fossero presenti in Aula”. Lo affermano Eleonora Lo Curto, prima firmataria del ddl voto e capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana e Vincenzo Figuccia, deputato Udc e relatore della riforma.

