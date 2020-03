Siculiana, operatori sanitari salvano bimbo di tre anni che stava soffocando

Momenti di autentico panico quelli vissuti a Siculiana dove un bimbo di tre anni ha rischiato la morte per soffocamento. E’ accaduto tutto in fretta quando la nonna del piccolino si è presentata davanti la sede del 118 del paese con in braccio il bimbo che ormai quasi non respirava più. Immediato intervento degli operatori che hanno dapprima effettuato alcune manovre respiratorie sul bambino disponendo velocemente la corsa verso l’ospedale di Agrigento. Già prima di giungere al “San Giovanni di Dio” il bimbo ha ricominciato a respirare. Una storia dal lieto fine.

