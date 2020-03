Sindaco Alba: “Favaresi, se rientrate da fuori Sicilia dovete registrarvi”

Il sindaco di Favara, Anna Alba, circa l’emergenza coronavirus che sta colpendo tutta Italia, ha pubblicato sulla propria pagina facebook un appello.

Il primo cittadino, rinvolgendosi ai favaresi, scrive: Ricordo ai miei concittadini che, se state rientrando in Sicilia o siete già tornati da giorni, DOVETE registrarvi sulla piattaforma realizzata dall’assessorato alla Salute della Regione”.

Ricordiamo che tale obbligo vale per tutti e non solo per i cittadini di Favara. Chiunque rientri da un viaggio, di qualsiasi natura, dalle zone dove si sono verificate i contagi, specialmente da quelle denominate “rosse”, ha obbligo di comunicarlo e di effettuare la registrazione.

http://bit.ly/censimentoCoronavirusSicilia

Chi, provenendo dalle Regioni d’Italia più colpite dal Coronavirus, non assume un atteggiamento responsabile mette a rischio i suoi cari e l’intera comunità.