Vandalo seriale colpisce ancora ad Agrigento: danni ad auto in sosta

Ci potrebbe essere la mano di un vandalo seriale dietro gli episodi di danneggiamento di diverse automobili in sosta che si sono verificate negli ultimi giorni ad Agrigento.

Ignoti hanno rigato e graffiato la carrozzeria di vetture parcheggiate in alcune arterie della città: via Aldo Moro, piazza Vittorio Emanuele, via Gioeni e via Pirandello.

Si contano una ventina di mezzi presi di mira nelle ultime ore e diverse denunce sono state presentate dai proprietari.

Un’indagine sarebbe già in corso da parte delle forze dell’ordine che potrebbero acquisire i filmati delle telecamere di videosorveglianza delle zone teatro dei fatti.