Si svolgeranno lunedì pomeriggio a Caltagirone i funerali del maresciallo maggiore Giuseppe Marcinnò, comandante della stazione dei Carabinieri di Caorso, in provincia di Piacenza, stroncato giovedì notte da un infarto.

Il sottufficiale, immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118 allertato dai colleghi intervenuti ad assistere il loro Comandante, nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione non è riuscito a superare la crisi cardiocircolatoria, lasciando la moglie Patrizia e i figli minori Francesco, Matteo, Angelo e Federica.

Giuseppe Marcinnò, era nato il 10 giugno 1966 a Caltagirone (CT) e si era arruolato nel 1987, frequentando il Corso Allievi Carabinieri presso la 6^ Compagnia della Scuola di Campobasso e, dopo una intensa e formativa esperienza nei Reparti territoriali della Legione Carabinieri Puglia, ha frequentato il 47^ Corso Sottufficiali, al termine del quale, è stato trasferito alla Legione Carabinieri Piemonte e Valle D’Aosta. Dal 2004 al 2010 ha prestato servizio presso la stazione dei Carabinieri di Campobello di Licata. Nella cittadina ha lasciato numerosi ricordi tra chi lo ha conosciuto, in special modo tra i volontari della misericordia che lo avevano avuto in quegli anni come volontario. Nel corso della sua carriera ha svolto anche due diverse missioni in diverse aree del mondo, nel 2006 in Iraq e, successivamente, nel 2008 in Kosovo, venendo insignito di diverse benemerenze tra cui quella di Cavaliere, concessagli dal Presidente della Repubblica nel 2013.