Approvato il “Piano coste” per l’erosione costiera, Mareamico: “nulla per le spiagge agrigentine”

La Regione Sicilia ha approvato il “Piano coste” per fronteggiare il fenomeno erosivo. Un’operazione che consentirà al progetto denominato “Contratto di Costa – Tirreno 1”, di entrare nella sua fase operativa. Un secondo Contratto di Costa, per la zona sud-est dell’Isola, è già stato sottoscritto con i sindaci di 12 Comuni del di litorale compreso tra Ragusa e Vittoria.

“Ancora una volta non è stato previsto nulla per l’unità fisiografica Capo Rossello – Punta bianca, che comprende gran parte delle spiagge di Realmonte, il Caos, San Leone, Zingarello e Drasy, pesantemente aggredite dall’erosione costiera”, dichiara Claudio Lombardo dell’Associazione Mareamico.

