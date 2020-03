Campobello di Licata, la scuola cerca esperti per i Pon

L’istituto statale comprensivo “San Giovanni Bosco”, con fondi strutturali europei, ha stabilito il reclutamento di esperti esterni per la realizzazione del progetto Pon dal titolo “The sound of english”, per l’importo di 21.298 euro. Il progetto prevede un corso di lingua inglese con docenti madrelingua. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al personale addetto della scuola.

Giovanni Blanda