Coronavirus: l’ASP di Agrigento torna a ribadire il dovere di comunicare tempestivamente se si proviene da zone a rischio epidemiologico

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, richiamando i contenuti del DPCM 8 marzo 2020 e dell’ordinanza urgente numero 4 del presidente della Regione Siciliana, torna a evidenziare che chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come indicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (l’aggiornamento dell’elenco potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della Salute e della Regione Siciliana) deve comunicare tale circostanza al proprio medico curante e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ai seguenti numeri di telefono attivi tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 20.00:

Per il Distretto di Agrigento (comuni di Agrigento, Aragona, Comitini, Favara, Ioppolo Giancaxio, Porto Empedocle, Raffadali, Realmonte, Sant’Angelo Muxaro, Santa Elisabetta e Siculiana) 6738639 – dr. Calogero Collura

Per il Distretto di Bivona (comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani, Santo Stefano di Quisquina) 4148660 – dr.ssa Carmela Grano

Per il Distretto di Canicattì (comuni di Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, Castrofilippo, Grotte, Naro, Racalmuto e Ravanusa) 2343319 – dr. Giuseppe Licata

Per il Distretto di Casteltermini (comuni di Cammarata, Casteltermini e San Giovanni Gemini) 6185977 – dr. Osvaldo Tona

Per il Distretto di Licata (comuni di Licata, Palma Montechiaro) 5008613 – dr.ssa Rossana Mangione

Per il Distretto di Ribera (comuni di Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Lucca Sicula, Montallegro, Ribera e Villafranca Sicula) 8123910 – dr. Giuseppe Tortorici

Per il Distretto di Sciacca (comuni di Caltabellotta, Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita e Sciacca) 1565298 – dr. Calogero Palermo

Coloro i quali provengono dalle zone a rischio epidemiologico hanno anche l’obbligo di permanenza a casa, con isolamento, per quattordici giorni

L’Addetto Stampa

dott. Angelo Cinquemani