Coronavirus, modello 730 slitta al 30 settembre

Slitta al 30 settembre la scadenza per la presentazione del 730, ma chi vuole potrà presentare il modello fin dal mese di giugno e ottenere quindi il rimborso in busta paga dal mese successivo (qualora sia a credito con il Fisco).

Con il decreto che contiene le misure in materia economica per l’emergenza da coronavirus il governo ha infatti deciso di anticipare a quest’anno il “termine mobile” per la presentazione del 730. Interessati circa 20,5 milioni di contribuenti, 12,4 milioni lavoratori dipendenti e 8,1 milioni pensionati.

Le nuove scadenze riguardano anche chi decide di presentare il 730 direttamente on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La versione precompilata, come previsto dal decreto, sarà on line a partire dal 5 di maggio e l’invio sarà possibile anche in questo caso dalla fine dello stesso mese.